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Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер мультфильма "Черепашки-ниндзя"

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Мировая премьера состоится 4 августа.

Киностудия Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер мультфильма "Черепашки-ниндзя". Продюсером ленты выступил Сет Роген, режиссером новой экранизации стал Джефф Роу.

Сюжет мультфильма расскажет о том, как люди узнают о существовании Черепашек после того, как долгие годы от них это скрывали. Известная четверка героев вместе с новой подругой Эйприл О"Нил будут завоевывать уважение жителей Нью-Йорка и бороться с местными преступниками.

Роли озвучивали Шэймон Браун-младший, Брэйди Нун, Николас Канту, Мика Эбби, Джеки Чан, Джон Сина и другие. Мировая премьера состоится 4 августа.

Ранее в сети появились кадры со съемок фильма "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом.

Видео: YouTube / Paramount Pictures

Теги: paramount pictures, мультфильм, тизер, черепашки-ниндзя
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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