В сети появились кадры со съемок фильма "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом

Премьера картины состоится 4 октября 2024 года.

Портал TMZ опубликовал кадры со съемок фильма "Джокер: Безумие на двоих" режиссера Тодда Филлипса. Картина является продолжением фильма "Джокер", вышедшего в 2019 году.

Сюжет рассказывает историю одного из главных антагонистов вселенной DC. На опубликованном видео главный герой в исполнении Хоакина Феникса предположительно убегает от своих двойников. Одного из них сбивает полицейская машина.

Напомним, фильм "Джокер: Безумие на двоих" выйдет в мировой прокат 4 октября 2024 года. В картине также снимаются Леди Гага, Зази Битц, Брендан Глисон и другие.

Ранее Netflix показал тизер драмы "Человек из Флориды".

Видео: tmz.com