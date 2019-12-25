В 3120 Gallery открылась выставка о взаимодействии природы и индустриального мира

Работы представила художница Ольга Батыршина.

На выставке были представлены арт-объекты, посвященные взаимодействию природы и индустриального мира. Сходство природных форм со строительными лентами, покрышками и металлоконструкциями — то, на что не все обращают внимание. В работах Ольги естественный мир тесно переплетен с техногенным.

Я это делаю, потому что не могу этого не делать. И совершенно не думаю о том, для кого. Я так чувствую и хочу выразить свое видение мира. Это как потребность, о конечной цели я не думаю. Рождается образ. Мне кажется, у каждого человека есть какие-то настройки на определенные вещи. Ольга Батыршина, художница, член Санкт-Петербургского творческого союза художников (IFA).

Выставку серий крупноформатной живописи готовили долго: к своей первой выставке Ольга подошла ответственно. Реалистичные и вместе с этим фантастические образы "Цементного сада" притягивают взгляд своей многослойностью.

Мы с Ольгой готовили этот проект больше полугода, у нее было несколько серий работ, которые она хотела выставить. Это её первый персональный выставочный проект. Здесь представлены 2 серии — они разных годов, но пересекаются в темах. Ольга как художница исследует взаимодействие индустриального и естественного в эстетическом плане, потому что её завораживают пейзажи спальных районов или какие-то объекты, которые мы видим на улице. Ярослава Миненкова, куратор куратор и координатор выставочных проектов галереи современного искусства 3120 Gallery.

Выставка продлится по 23 октября включительно. Вход свободный — посетить "Цементный сад" можно по адресу ул. Воскова 31/20.

Скоро Piter.tv опубликует репортаж с открытия.

Материал подготовила Мария Фомина для Piter.tv