В "Манеже" анонсировали открытие новой выставки

Она будет работать меньше двух месяцев.

В петербургском ЦВЗ "Манеж" 15 октября откроется новая выставка "Зерцало". Она будет посвящена истории русского провинциального портрета XVIII-XIX вв.

Выставочный проект подготовлен совместно с Угличским государственным историко-архитектурным и художественным музеем, Государственной Третьяковской галереей и Рыбинским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.

Экспозиция предлагает по-новому взглянуть на нравы и традиции, сложившиеся в русской провинциальной культуре. Посетители познакомятся со стилистическими особенностями ранних провинциальных портретов и увидят лица эпохи – образы духовенства, купечества, детские и семейные портреты.

Перед заманчивым зеркалом живописи проходили чиновники, военные, провинциальное духовенство, купцы с письмами и купеческие жены в шалях, провинциальные дворянки в чепцах, дети и почтенные старики. Их "отражения" множились и оставались в домах, присутствовали в жизни новых поколений, время разлучает их и собирает снова – в стенах музеев или на выставках. Светлана Зенина, куратор.

Выставка проходит при поддержке комитета по культуре Петербурга. Она продлится до 4 декабря 2022 года.

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Фото: Неизвестный художник, Портрет купеческой семьи Щокотовых (из коллекции Смоленского государственного музея заповедника)