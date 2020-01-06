Российский искусствовед Дмитрий Озерков уехал из России

Экс-сотрудник Эрмитажа рассказал о причинах увольнения из музея. Кроме того, он объяснил, почему решил эмигрировать.

Сегодня, 2 октября, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков опубликовал пост в социальной сети, в котором рассказал, что уехал из России после начала спецоперации. Кроме того, он принял решение уволиться из музея. На такие действия он пошел после ознакомления с интервью, в котором директор музея Михаил Пиотровский заявил, что Россия совершает глобальные преобразования.

Искусствовед признался, что испытывает стыд за действия родины на Украине. Он давно не может побороть в себе чувство вины перед братским народом.

По словам Озеркова, проекты в Эрмитаже строились на диалоге, уважении к другим странам, национальностям и религии. Он привел в пример "Манифесты", выставки Ансельма Кифера, Яна Фабра и других художников.

Дмитрий Озерков ушел не только из Эрмитажа. Он уволился из галереи мультимедиа-искусства "Цифергауз", из городского совета по культуре при губернаторе, а также с других должностей

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Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @dimitri ozerkov