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Российский искусствовед Дмитрий Озерков уехал из России
Сегодня, 17:29
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Российский искусствовед Дмитрий Озерков уехал из России

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Экс-сотрудник Эрмитажа рассказал о причинах увольнения из музея. Кроме того, он объяснил, почему решил эмигрировать.

Сегодня, 2 октября, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков опубликовал пост в социальной сети, в котором рассказал, что уехал из России после начала спецоперации. Кроме того, он принял решение уволиться из музея. На такие действия он пошел после ознакомления с интервью, в  котором директор музея Михаил Пиотровский заявил, что Россия совершает глобальные преобразования.

Искусствовед признался, что испытывает стыд за действия родины на Украине. Он давно не может побороть в себе чувство вины перед братским народом. 

По словам Озеркова, проекты в Эрмитаже строились на диалоге, уважении к другим странам, национальностям и религии. Он привел в пример "Манифесты",  выставки Ансельма Кифера, Яна Фабра и других художников.

Дмитрий Озерков ушел не только из Эрмитажа. Он уволился из галереи мультимедиа-искусства "Цифергауз", из городского совета по культуре при губернаторе, а также с других должностей

Ранее на Piter.tv: Алла Пугачева попросила признать её иноагентом вслед за мужем.

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @dimitri ozerkov

Теги: дмитрий озерков, уехал из россии, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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