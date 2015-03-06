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Алла Пугачева попросила признать её иноагентом вслед за мужем
Сегодня, 16:14
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Алла Пугачева попросила признать её иноагентом вслед за мужем

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Она назвала супруга честным и порядочным человеком.

Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом. Она призналась, что солидарна со своим мужем Максимом Галкиным*, который уже получил этот статус. Певица опубликовала  просьбу на своей странице в соцсети. 

Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России.

Алла Пугачева

Российский юморист Максим Галкин заявил, что не торгует совестью после включения министерством юстиции РФ его в список физических лиц-иностранных агентов. В собственном аккаунте в социальных сетях. По словам артиста, он не считает себя иноагентом, так как не ведет никакой политической деятельности, а также много лет не получает денежные средства от проведенных на территории Украины концертов.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Пугачева и Галкин* покинули Россию. Они жили в Израиле несколько месяцев. Позже артистка вернулась на родину, а вот шоумен решил остаться за границей. 

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) /  Игорь Гуляев

Теги: алла пугачева, иноагент
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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