Певицу встретил Игорь Гуляев.

Российская певица Алла Пугачева без мужа и детей вернулась в Россию. Ролик с артисткой, которая выбирается из черного автомобиля, распространился по социальным сетям. Известно, что примадонну отечественного шоубизнеса встретил известный дизайнер Игорь Гуляев. Он и сделал ролик, опубликованный в Интернете.

Шоумен Иван Ургант признался, что никогда не забывал про Россию.

Фото и видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / Игорь Гуляев