  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:11
90
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Певица Алла Пугачева без мужа и детей вернулась в Россию

0 0

Певицу встретил Игорь Гуляев.

Российская певица Алла Пугачева без мужа и детей вернулась в Россию. Ролик с артисткой, которая выбирается из черного автомобиля, распространился по социальным сетям. Известно, что примадонну отечественного шоубизнеса встретил известный дизайнер Игорь Гуляев. Он и сделал ролик, опубликованный в Интернете.

Шоумен Иван Ургант признался, что никогда не забывал про Россию.

Фото и видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) /  Игорь Гуляев

Теги: алла пугачева
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка, Общество, Новости шоу-бизнеса России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии