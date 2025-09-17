В МИД РФ напомнили о цитате из Священного Писания.

В Москве прокомментировали высказывания певицы Аллы Пугачёвой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, привела слова из Священного Писания: "Не сотвори себе кумира". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница призвала не наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали. Она добавила, что не стоит придумывать, что человек, который является представителем своей работы, не связанной с профессиональной с точки зрения, может стать гуру по всем вопросам без исключения.

Если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Ничего в этой фразе ней эксклюзивного и особо мудрого. Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании – не сотвори себе кумира. Не надо придумывать того, чего нет. Сколько можно повторять человечеству одни и те же ошибки. Вот точно так же поверили в Зеленского… Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Алла Пугачева в интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой"* (внесен в реестр СМИ_иностранных агентов в России) (Катерина Гордеева* признана иностранным агентом в России) рассказала о знакомстве с Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Этот мужчина в 90-е годы являлся лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил. Его ликвидировали 21 апреля 1996 года вблизи чеченского села Гехи-Чу.

