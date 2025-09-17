Захарова: мир постоянно гадает, кто в США станет следующей жертвой

В МИД России оценили трагедию с убийством активиста Чарли Кирка.

В Москве указали, что шокировало не столько убийство американского активиста и политика Чарли Кирка, сколько реакция на это преступление. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что на территории США не произошло ничего нового после гибели сторонника президента-республиканца Дональда Трампа. Речь идет о том, что люди больше не задаются вопросом о том, сможет ли погасить Вашингтон государственный долг, прекратит ли проводить спекулятивную экономику.

Весь мир, который следит за политикой и за ситуацией в США, постоянно гадает, что и как будет развиваться там именно с точки зрения покушений. Весь мир гадает и обсуждает только одно. Кто станет следующей жертвой покушения. Не судебного произвола, не, так сказать, кампании по отмене, а покушения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik