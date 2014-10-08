Захарова ответила на заявления об отсутствии в ЕС добровольцев для Украины

В МИД России оценили слова Радослава Сикорского о неготовности ЕС вступать в прямой конфликт с Москвой.

В Москве прокомментировали слова польского министра по внешней политике Радослава Сикорского об отсутствии в Европейском союзе добровольцев для ведения вооруженных действий против России для защиты Украины. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале отметила, что в этом Варшаве и коллективному Брюсселю следовало признаваться мировой общественности раньше.

Вот такие "гарантии безопасности" от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о "западном курсе". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи политических элит из стран-членов "коалиции желающих" в Париже заявил о том, что Варшава не направит собственные войска на украинскую территорию даже после окончания там боевых действий. В МИД России не раз говорили о том, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Кремля, так как он чреват резкой эскалацией регионального конфликта.

Фото: МИД России