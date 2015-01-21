  1. Главная
Сегодня, 13:48
Захарова назвала авантюрой инициативу по производству твердого ракетного топлива в Дании

В МИД РФ сообщили о милитаристском курсе Копенгагена.

В Москве назвали авантюрой инициативу по производству твердого ракетного топлива на датской территории. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 12 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала на экспертную оценку со стороны иностранцев о том, что  работа над запуском указанного производства ведется с лихорадочной поспешностью, а также в обход базовых требований для промышленной, пожарной, экологической безопасности европейской страны и без  надлежащего учета мнения местных жителей. В МИД РФ указали, что подобные действия со стороны властей из Копенгагена подтверждают милитаристский внешнеполитический курс Дании, который саботирует усилия по политико-дипломатическому урегулированию регионального кризиса на Украине.

Российская страна продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы, предпримет  адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности. Датские власти не скрывают, что данный шаг призван стимулировать развитие военно-промышленного комплекса Дании, что, очевидно, свидетельствует об их стремлении обеспечить дальнейшее обогащение за счет продолжения кровопролития на Украине. 

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что новая инициатива Дании демонстрирует мировой общественности полное пренебрежение интересами собственного населения.

Фото и видео: МИД России

