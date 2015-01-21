Мария Захарова рассказала о том, что страна спонсирует боевые действия для ВСУ.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали Норвегию лжемиротворцем. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 12 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в Москве. Чиновница заметила, что власти из Осло используют военные поставки для армии киевского режима и проблемы европейских потребителей российского природного газа в регионе исключительно для собственного обогащения. В МИД РФ указали, что сейчас на территории Норвегии происходит обучение украинских операторов беспилотников, а местные должностные лица в в упор не видят ежедневные атаки дронов ВСУ на гражданские цели и мирных беззащитных жителей.в зоне специальной военной операции.

Их не смущает, что гибнут дети. Нет, их ничего уже не смущает... Норвегия превратилась в лжемиротворца.... Этот бизнес неизменно преподносится как якобы вклад в борьбу за демократию, за демократические некие ценности, даже за европейскую безопасность Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России