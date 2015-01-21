В МИД России оценили очередную встречу "Рамштайн".

На Банковой улице поиздержались в расходах, поэтому теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых денежные средства. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 12 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в Москве. Таким образом чиновница пошутила про требования киевского режима на прошедшем в Лондоне заседании контактной рабочей группы по обороне Украины ("Рамштайн"). Министр по обороне Украины Денис Шмыгаль потребовал от союзников

Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее Денис Шмыгаль по итогам "Рамштайна"с сообщил общественности о том, что Киев пытается выбить из стран-партнеров из коллективного Запада еще 60 миллиардов долларов. Также украинские власти планируют заставить союзников заложить эти денежные средства в свои государственные бюджеты на 2026 год.

Фото и видео: МИД России