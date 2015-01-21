Мария Захарова рассказала о попытках Лондона и Парижа привлечь на свою сторону страны-союзники для отправки военного конг=тангента на Украину.

В российском внешнеполитического ведомства прокомментировали встречу "коалиции желающих" в Париже. Чиновники заметили, что результаты рабочих контактов международных союзников киевского режима оказались скромными, а подвижек начнет отправки военного контингента для поддержки ВСУ, "вероятно, не было". Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 12 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в Москве. В РФ заметили, что кроме Великобритании, Франции и прибалтийских государств никакие другие страны не горят желанием отправлять свои войска на украинскую территорию, так как местные власти понимают последствия этих действий.

В реальности же никто, кроме Лондона и Парижа, имеется в виду прибалтийских русофобов, которые собрались в Париже, никто и не горит желанием посылать свои документы в состав корпуса натовских интервентов. Я думаю, потому что понимают, что с ними сделают. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

