Захарова выразила надежду на нормализацию ситуации с протестами в Непале

В МИД РФ прокомментировали беспорядки в Катманду.

В Москве выразили надежду на то, что ситуация с массовыми беспорядками в Непале пойдет по пути успокоения. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что исторически фиксировалось множество революций и государственных переворотов в мире, однако ранее люди не имели возможности наблюдать за происходящем в онлайн-режиме. Обычно речь шла о кинохронике или новостных фрагментах в сюжетах на телевидении. В особенности такие сценарии распространялись на отдаленные районы, расположенные к другим регионам и континентам.

Я надеюсь, что эта ситуация пойдет по направлению успокоения. Но кадры были страшные. И как важно не пропустить момент. Потому что вы видите, с какой силой, с какой скоростью распространяется эта беда. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что массовые протесты в Непале показали важность того, чтобы все институты государственной власти и гражданского общества должны функционировать в синергии. При этом каждая отрасль власти должна заниматься своим делом, но на благо своей страны и народа.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik