В МИД РФ напомнили о попытки будущих иноагентов в 90-е годы передать под контроль Токио Курильские острова.

В Москве назвали преступной концепцию о передаче Японии территорию Курильских островов "за компенсацию", которая в 90-е годы в России лоббировалась некоторыми группами. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница сообщила, что в этом вопросе надо обвинять иностранных агентов, которые желают развала страны. Она указала, что эти лица продали Родину "за стекляшки" и не мечтают вернуться домой.

Только оказавшись здесь, осознаёшь, насколько ужасным преступлением это могло бы стать и что мы бы имели сегодня, если бы в 90-е, когда эта идея не просто обсуждалась, но и активно внедрялась внутри нашей страны, – передать острова Японии в обмен на компенсацию, – она была бы реализована. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik