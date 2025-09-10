  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:31
186
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова назвала преступной концепцию о "передаче Японии Курильских островов за компенсацию"

0 0

В МИД РФ напомнили о попытки будущих иноагентов в 90-е годы передать под контроль Токио Курильские острова.

В Москве назвали преступной концепцию о передаче Японии территорию Курильских островов "за компенсацию", которая в 90-е годы в России лоббировалась некоторыми группами. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница сообщила, что в этом вопросе надо обвинять иностранных агентов, которые желают развала страны. Она указала, что эти лица продали Родину "за стекляшки" и не мечтают вернуться домой.

Только оказавшись здесь, осознаёшь, насколько ужасным преступлением это могло бы стать и что мы бы имели сегодня, если бы в 90-е, когда эта идея не просто обсуждалась, но и активно внедрялась внутри нашей страны, – передать острова Японии в обмен на компенсацию, – она была бы реализована.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Захарова назвала Бербок антисимволом Генассамблеи ООН.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: курилы, курильские острова, мария захарова, мид, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии