В МИД РФ оценили мероприятия, которые пройдут в Нью-Йорке.

Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок станет антисимволом Генеральной ассамблеи ООН. Немецкий политик будет выступать с трибуны ГА ООН в 2025 году. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, выступая на антифашистском форуме в Москве. Чиновница объяснила аудитории, что все высказывания, которые затрагивают правдания или героизации нацизма, не остаются без реакции со стороны МИД и правоохранительных органов.

.... Будет восседать как антисимвол Анналена Бербок. Мы обращаем на эти вопиющие случаи внимание коллег из стран СНГ, Израиля. Ведь в большинстве случаев оскорбляется память погибших воинов разных национальностей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

