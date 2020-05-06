Захарова назвала планы Латвии выдворить россиян чудовищным примером неонацизма

В МИД России оценили высылку россиян из прибалтийской страны.

Планы властей из Риги выдворить 841 российского гражданина с территории европейской страны являются "чудовищным примером неонацизма". Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на официального представителя российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала решение латвийского правительства от июля текущего года о том, что граждане РФ должны покинуть страну, поскольку они не подали документы на статус резидента Европейского союза. Глава местной миграционной службы Майра Розе указала прессе, что россияне должны покинуть страну в период до 13 октября.

Это чудовищный пример того, что не имеет другого названия, как неонацизм. Потому что по национальному признаку, в том числе для запугивания людей, которые являются носителями русского языка, русской культуры, принимаются меры по выдавливанию населения с территории, без каких-либо правовых оснований, вопреки нравственности и морали. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова заметила, что процесс в Прибалтике длится многие годы. Россия каждый раз привлекает внимание международных организаций. Чиновница уточнила, что говорит о позорной странице в истории западноевропейского сообщества по попиранию прав человека.

Фото: МИД России