Слова президента Финляндии Александра Стубба о победе Хельсинки над Советским союзом в 1944 году показали, что иностранный политик просто "слетел с катушек" и хочет милитаризовать регион. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая на полях Восточного экономического форума в 2025 году. Чиновница добавила, что не может подобрать к ситуации какой-либо дипломатический термин, а заявления, делаемые руководством соседней страны, сложно описать как-то по-другому.
Хоть я вынуждена сказать, что они просто малоадекватны. Когда президент Стубб объявляет о том, что они победили в 1944 году то ли нашу страну, то ли вообще всех победили, это же неадекватность.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что Александр Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, в интервью западному изданию The Economist заявил, что Финляндия якобы победила в 1944 году в войне с Москвой, так как сохранила собственную независимость.
Фото: ВЭФ 2025
