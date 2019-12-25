Захарова: у Пугачевой в отношениях с народом "что-то сломалось"

У певицы Аллы Пугачевой в отношениях с народом "что-то сломалось". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, в свое время у певицы "ломались" отношения со многими творческим людьми. Она подчеркнула, что после этого о Пугачевой отзывались деликатно и разочарованно. При этом Захарова отметила, что произведения исполнительницы будут слушать и перепевать.
Все это будет жить, как это было и раньше. Но что-то сломалось у нее с народом, понимаете?
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что в вопросе о возможных переговорах у Москвы нет веры Киеву.
Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik
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