Захарова: у Пугачевой в отношениях с народом "что-то сломалось"

По словам дипломата, в свое время у певицы "ломались" отношения со многими творческим людьми.

У певицы Аллы Пугачевой в отношениях с народом "что-то сломалось". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, в свое время у певицы "ломались" отношения со многими творческим людьми. Она подчеркнула, что после этого о Пугачевой отзывались деликатно и разочарованно. При этом Захарова отметила, что произведения исполнительницы будут слушать и перепевать.

Все это будет жить, как это было и раньше. Но что-то сломалось у нее с народом, понимаете? Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что в вопросе о возможных переговорах у Москвы нет веры Киеву.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik



