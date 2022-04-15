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Захарова заявила, что в вопросе о возможных переговорах у Москвы нет веры Киеву

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В МИД России оценили вопрос доверия Владимиру Зеленскому.

Заявлениям лидера киевского режима Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией по некоему "мирному плану" доверять невозможно. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что веры иностранному политику нет ни у кого и никакой.

Это - человек, который может вывернуть все, что угодно, который может наврать, может отказаться от всего, коль скоро он отказался даже от собственного народа, буквально кинув граждан Украины на какой-то жертвенный алтарь.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала проблему островов для Японии надуманной.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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