Захарова заявила, что в вопросе о возможных переговорах у Москвы нет веры Киеву

В МИД России оценили вопрос доверия Владимиру Зеленскому.

Заявлениям лидера киевского режима Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией по некоему "мирному плану" доверять невозможно. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что веры иностранному политику нет ни у кого и никакой.

Это - человек, который может вывернуть все, что угодно, который может наврать, может отказаться от всего, коль скоро он отказался даже от собственного народа, буквально кинув граждан Украины на какой-то жертвенный алтарь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала проблему островов для Японии надуманной.

Фото и видео: МИД России