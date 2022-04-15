В МИД РФ напомнили об оплаченных акциях в Японии.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвала проблему островов для Японии надуманной. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что этот вопрос регулярно поднимают западные кураторы Токио.

Все опции были открыты, совместное посещение, туризм, культура, медицина, наука, техника, в контексте сотрудничества и кооперации, все было проработано но мельчайших деталей, но тут опять появилась та сама западная Баба Яга, которая вечно против. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ задали вопрос о том, почему простых японцев проблема островов не интересует. В частности, когда в Японию приезжали российские делегации, то к месту их проживания сгоняли автобусы с громкоговорителями, из которых на большой громкости были слышны призывы "отдать острова". По словам Марии Захаровой, в одном из таких транспортных средств сидел "представитель африканской страны", который рассказал о том, что ему заплатили за эту акцию денежные средства.

Захарова: Россия не вмешивается в суверенные дела стран.

Фото и видео: МИД России