Захарова: Россия не вмешивается в суверенные дела стран

В МИД РФ оценили избирательный процесс в США.

Россия не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, не оказывает влияния и не моделирует их, не оказывает давления на электоральные процессы, поэтому президентская кампания на территории США не является исключением из правил. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что попытки обвинять нашу страну являются "проявлением болезни американской демократии".

Это действительно очень смешно. Дело в том, что обвинять Россию в своих собственных бедах, просчетах, проблемах, ошибках, недочетах, мне кажется, это и есть проявление болезни американской демократии. Мы желаем выздоровления. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ предпринимает шаги для открытия генконсульства в городе Денпасар на Бали.

Фото и видео: МИД России