МИД РФ предпринимает шаги для открытия генконсульства в городе Денпасар на Бали

Российское внешнеполитическое ведомство предпринимает практические шаги для открытия генерального консульства в городе Денпасар на острове Бали. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница подчеркнула, что решение принималось председателем правительства Михаилом Мишустиным от 18 июля. Сейчас дипломаты работают по вопросу реализации распоряжения.
В том числе это шаги, касающиеся подбора помещения для размещения нового загранучреждения. Информация о начале функционирования генконсульства будет размещена на интернет-ресурсах министерства, поэтому мы на всех парусах готовимся...
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
МИД РФ призвал россиян, находящихся в Париже во время ОИ, проявлять бдительность.
Фото и видео: МИД России
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