МИД РФ предпринимает шаги для открытия генконсульства в городе Денпасар на Бали

Мария Захарова напомнила о существующем поручении главы кабмина РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство предпринимает практические шаги для открытия генерального консульства в городе Денпасар на острове Бали. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница подчеркнула, что решение принималось председателем правительства Михаилом Мишустиным от 18 июля. Сейчас дипломаты работают по вопросу реализации распоряжения.

В том числе это шаги, касающиеся подбора помещения для размещения нового загранучреждения. Информация о начале функционирования генконсульства будет размещена на интернет-ресурсах министерства, поэтому мы на всех парусах готовимся... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ призвал россиян, находящихся в Париже во время ОИ, проявлять бдительность.

Фото и видео: МИД России