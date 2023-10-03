МИД РФ призвал россиян, находящихся в Париже во время ОИ, проявлять бдительность

Мария Захарова указала на существующие угрозы для россиян в Париже.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало россиян, находящихся в Париже во время проведения летних Олимпийских игр 2024 года, проявлять бдительность. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Следует иметь в виду, что в настоящее время во Франции существуют серьезные риски с точки зрения личной безопасности граждан. Это высокий уровень террористической угрозы, неблагоприятная криминогенная обстановка, развернутая официальными властями страны масштабная русофобская кампания в СМИ.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница указала на то, что в случае каких-либо происшествий российские дипломаты во Франции примут все необходимые меры для защиты прав и интересов соотечественников. Граждане РФ при возникновении чрезвычайной ситуации могут связаться с дипломатическим представительством по указанному на официальном сайте посольства по круглосуточному номеру для экстренной связи.

Захарова: РФ готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении.

Фото и видео: МИД России