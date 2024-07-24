Захарова: РФ готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении

Российское внешнеполитическое ведомство готово предоставить площадку для переговоров представителей Баку и Еревана, страна создаст для иностранных делегатов максимально комфортные условия при предпочтительном для них двустороннем формате обсуждений. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.
В русле достигнутых договоренностей Москва неоднократно принимала раунды армяно-азербайджанских переговоров по проекту мирного договора. Готова, всегда это подчеркивали, делать это и далее.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Чиновница отметила, что Кремль рассматривает заключение сбалансированного мирного договора между сторонами как незаменимую предпосылку для выстраивания в регионе Южного Кавказа архитектуры неделимой безопасности.
Захарова назвала чудовищной глупостью слова Бербок о главной угрозе ЕС со стороны РФ.
Фото и видео: МИД России
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