Захарова: РФ готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении

В МИД РФ призвали к мирному обсуждению имеющихся у Баку и Еревана противоречий.

Российское внешнеполитическое ведомство готово предоставить площадку для переговоров представителей Баку и Еревана, страна создаст для иностранных делегатов максимально комфортные условия при предпочтительном для них двустороннем формате обсуждений. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.

В русле достигнутых договоренностей Москва неоднократно принимала раунды армяно-азербайджанских переговоров по проекту мирного договора. Готова, всегда это подчеркивали, делать это и далее. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница отметила, что Кремль рассматривает заключение сбалансированного мирного договора между сторонами как незаменимую предпосылку для выстраивания в регионе Южного Кавказа архитектуры неделимой безопасности.

Захарова назвала чудовищной глупостью слова Бербок о главной угрозе ЕС со стороны РФ.

Фото и видео: МИД России