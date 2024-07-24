В МИД РФ сочли главу МИД ФРГ "дурно образованной".

Заявление немецкого министра внешнеполитического ведомства Анналены Бербок о том, что Россия является наибольшей угрозой для безопасности в Европе, является чудовищной глупостью и демонстрирует незнание со стороны иностранной чиновницы истории собственной страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат уточнила, что то, что позволяет себе глава МИД ФРГ стало нормой.

Мы не удивлены очередным антироссийским пассажем министра иностранных дел ФРГ Бербок, которая дурно образована и мало разбирается не то что в международных делах, да и в собственной истории. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ заметили, что слова Бербок представляют из себя кальку шаблонных документов НАТО. Мария Захарова заметила, что не следует удивляться очередным антироссийским пассажам со стороны главы МИД ФРГ, так как Бербок "дурно образована и мало разбирается" в международных делах. В России призвали иностранку перечитать материалы Нюрнбергского трибунала, так как своими высказываниями немка наносит удар по своему народу.

Захарова назвала скудными итоги визита Зеленского в Британию.

Фото и видео: МИД России