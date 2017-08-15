GeekBrains пригласил вести один выпуск It-шоу Ивана Урганта.

Российский шоумен Иван Ургант признался, что никогда не забывал про Россию. Такое заявление ведущий рассказал во время своего выступления на YouTube-канале GeekBrains в новом выпуске. Создатели проекта уточнили, что выход Ивана Урганта в эфир на данной платформе было единоразовым.

Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю. Иван Ургант, ведущий

Зрители рассказали, что обстановка в данном научно-популярном шоу очень походила на ту, которая была в телевизионном "Вечернем Урганте". В студии также стояли стол с ноутбуком и диван, а Иван Ургант по традиции много шутил. Также он вел беседу с IT-специалистами и явно чувствовал себя в привычной атмосфере.

Иеромонах Фотий резко высказался о Comedy Club и "Вечернем Урганте".

Фото и видео: YouTube / GeekBrains