Участник "Голоса" негативно оценил юмор на ТВ.

Иеромонах Фотий резко высказался о Comedy Club и "Вечернем Урганте". В рамках YouTube-программы на канале "Откройте, Давид!", участник телевизионного музыкального проекта "Голос" дал комментарии по развлекательным шоу Первого канала и ТНТ. По мнению спикера, юмор сильно скатился за последнее время, а перед закрытием "ВУ" все шло очень однобоко и пошло.Иеромонах предположил, что в ТВ-проекте сменилась команда, что сказалось на качестве шуток. О Comedy Club победитель "Голоса" высказался более резко.

Это, наверное, самое пошлое, что есть на телевидении. иеромонах Фотий

Напомним, что с конца февраля 2022 года программа "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфир Первого канала. По официальной информации, сетка телевизионного вещания канала изменилась из-за происходящих в мире политических событий.

Кеосаян назвал Белого "тихушником, который хочет деньги".

Фото и видео: YouTube / Историс - Откройте, Давид!