Кеосаян назвал Белого "тихушником, который хочет деньги"

По его словам, это касается всех звезд, которые выступили против спецоперации на Украине.

Режиссер Тигран Кеосаян назвал уехавшего из России актера Анатолия Белого "тихушником, который хочет деньги". Об этом он заявил в своей программе "Кеосаян daily".

Кеосаян отметил, что это касается не только Белого, но и других звезд, которые выступили против спецоперации на Украине и покинули Россию. Он назвал режиссера Александра Роднянского одним из автором "фейкомета", с чьей подачи актеры начинают писать посты в социальных сетях.

Почему вы решили судить о вещах, о которых ничего не знаете? Тигран Кеосаян, режиссер

Ранее Леонид Якубович назвал снятие с эфира Первого канала шоу "Вечерний Ургант" ошибкой.

Видео: YouTube / Тигран Кеосаян