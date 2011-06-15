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Кеосаян назвал Белого "тихушником, который хочет деньги"

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По его словам, это касается всех звезд, которые выступили против спецоперации на Украине.

Режиссер Тигран Кеосаян назвал уехавшего из России актера Анатолия Белого "тихушником, который хочет деньги". Об этом он заявил в своей программе "Кеосаян daily".

Кеосаян отметил, что это касается не только Белого, но и других звезд, которые выступили против спецоперации на Украине и покинули Россию. Он назвал режиссера Александра Роднянского одним из автором "фейкомета", с чьей подачи актеры начинают писать посты в социальных сетях.

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Тигран Кеосаян, режиссер

Ранее Леонид Якубович назвал снятие с эфира Первого канала шоу "Вечерний Ургант" ошибкой.

Видео: YouTube / Тигран Кеосаян

Теги: анатолий белый, критика, тигран кеосаян
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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