Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки из горящего дома

Размер премии имени Тиграна Кеосаяна составил миллион рублей.

Студент Арсений Вахтин стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна за спасение пожилой женщины из горящего дома в Ессентуках. Подробностями героического поступка поделился RT.

По данным издания, двухэтажный частный дом загорелся 30 августа на улице Большой Боргустанской. Молодой человек случайно проходил рядом и услышал, как девушка зовет на помощь.

Он вбежал в горящее здание и на втором этаже увидел 94-летнюю прабабушку, которая лежала без сознания. Студент вытащил пенсионерку из дома и передал родственникам. По словам родственницы пострадавшей, если бы не он, то были бы жертвы.

В итоге пожилая женщина попала в больницу с ожогами. Молодой человек дождался сотрудников МЧС и помогал выносить вещи из горящего здания.

Ранее мы сообщали, что спасший ребенка дворник из Петербурга получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)