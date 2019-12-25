Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки из горящего дома

Студент Арсений Вахтин стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна за спасение пожилой женщины из горящего дома в Ессентуках. Подробностями героического поступка поделился RT.
По данным издания, двухэтажный частный дом загорелся 30 августа на улице Большой Боргустанской. Молодой человек случайно проходил рядом и услышал, как девушка зовет на помощь.
Он вбежал в горящее здание и на втором этаже увидел 94-летнюю прабабушку, которая лежала без сознания. Студент вытащил пенсионерку из дома и передал родственникам. По словам родственницы пострадавшей, если бы не он, то были бы жертвы.
В итоге пожилая женщина попала в больницу с ожогами. Молодой человек дождался сотрудников МЧС и помогал выносить вещи из горящего здания.
Ранее мы сообщали, что спасший ребенка дворник из Петербурга получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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