Леонид Якубович назвал снятие с эфира Первого канала шоу "Вечерний Ургант" ошибкой

Ведущий "Поле чудес" стал гостем эфира RTVI.

Российский телеведущий Леонид Якубович назвал снятие с эфира Первого канала шоу "Вечерний Ургант", а также других развлекательных программ ошибкой. Таким образом гость программы прокомментировал журналисту с YouTube-канале RTVI ситуацию с политикой вещания. Якубович стал новым гостем программы "Респиратор Бабушкина".

Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы. И не всегда такие серьезные и направленные патриотически. Отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива. Леонид Якубович, ведущий

Российский телеведущий добавил, что не знает, с чем может быть связано такое решение руководства канала. Он не исключил, что такая эфирная политика продиктована "высшими соображениями".

Первый канал: название программы "Поле чудес" не изменится.

Фото и видео: YouTube / RTVI Развлечения