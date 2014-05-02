Леонид Якубович назвал снятие с эфира Первого канала шоу "Вечерний Ургант" ошибкой

Российский телеведущий Леонид Якубович назвал снятие с эфира Первого канала шоу "Вечерний Ургант", а также других развлекательных программ ошибкой. Таким образом гость программы прокомментировал журналисту с YouTube-канале RTVI ситуацию с политикой вещания. Якубович стал новым гостем программы "Респиратор Бабушкина".
Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы. И не всегда такие серьезные и направленные патриотически. Отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива.
Леонид Якубович, ведущий
Российский телеведущий добавил, что не знает, с чем может быть связано такое решение руководства канала. Он не исключил, что такая эфирная политика продиктована "высшими соображениями".
Первый канал: название программы "Поле чудес" не изменится.
Фото и видео: YouTube / RTVI Развлечения
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