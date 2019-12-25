Первый канал: название программы "Поле чудес" не изменится

Ведущим шоу останется Леонид Якубович.

Первый канал сообщил, что название программы "Поле чудес" останется неизменным. Ранее руководители программы планировали назвать шоу Наше Поле чудес". Такое заявление сделала пресс-служба СМИ. Также известно, что проект не будет транслироваться на каких-либо других каналах, а бессменным ведущим останется Леонид Якубович.

Первый канал и телекомпания "ВИД" пришли к решению сохранить за шоу "Поле чудес" его историческое название. Также договорились о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах. пресс-служба Первого канала

Главный продюсер музыкальных и развлекательных проектов Первого канала Юрий Аксюта уточнил, что "Поле чудес" обладает богатейшей библиотекой старых выпусков. Он считает шоу документальным свидетельством того, как участники менялись на протяжении почти трех десятилетий, как менялись мечты у людей в в начале 90-х, затем в середине 2000-х, а также какие у народа были разочарования и надежды.

Петербургский художник представил набор LEGO по мотивам сказки "Морозко".

Фото: Вконтакте / Первый канал

