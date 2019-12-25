Петербургский художник представил набор LEGO по мотивам сказки "Морозко"

Проект впервые появился в официальном аккаунте LEGO в России.

Петербургский художник Артем Бизяев в очередной раз представил свою новую работу – набор LEGO по мотивам сказки "Морозко". Проект впервые появился в официальном аккаунте LEGO в России.

Зимой бывает та-а-а-а-к морозно, что выходить на улицу – целый подвиг! Но Настеньку из сказки "Морозко" не испугать морозами. говорится в посте

В сентябре Бизяев создал LEGO по мотивам "Поле чудес". В игре все привычные для шоу герои – Якубович, пенсионерка из дальнего города, мужчина в очках, бабушка в платочке и улыбчивые зрители. Художник создал и табло с загаданным словом, и супер-приз, и барабан, на котором лежат гостинца для ведущего.

Фото: Instagram / legorussia_official