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Петербургский художник представил набор LEGO по мотивам сказки "Морозко"
Сегодня, 17:02
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Петербургский художник представил набор LEGO по мотивам сказки "Морозко"

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Проект впервые появился в официальном аккаунте LEGO в России. 

Петербургский художник Артем Бизяев в очередной раз представил свою новую работу – набор LEGO по мотивам сказки "Морозко". Проект впервые появился в официальном аккаунте LEGO в России. 

Зимой бывает та-а-а-а-к морозно, что выходить на улицу – целый подвиг! Но Настеньку из сказки "Морозко" не испугать морозами. 

говорится в посте

В сентябре Бизяев создал LEGO по мотивам "Поле чудес". В игре все привычные для шоу герои – Якубович, пенсионерка из дальнего города, мужчина в очках, бабушка в платочке и улыбчивые зрители. Художник создал и табло с загаданным словом, и супер-приз, и барабан, на котором лежат гостинца для ведущего.

Фото: Instagram / legorussia_official

Теги: lego, морозко, художник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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