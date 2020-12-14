Художник из Петербурга создал Lego по мотивам "Поле чудес"

Фигурка ведущего Якубовича с улыбкой "смотрит" на стол с гостинцами от участников программы.

Петербургский художник Артем Бизяев спроектировал Lego "Поле чудес" и показал работу в своем аккаунте на платформе Instagram. В игре все привычные для шоу герои - Якубович, пенсионерка из дальнего города, мужчина в очках, бабушка в платочке и улыбчивые зрители.

Художник создал и табло с загаданным словом, и супер-приз, и барабан, на котором лежат гостинца для ведущего. А в посте к изображениям автор даже придумал первое задание для участников проекта: нужно отгадать, какое праздничное лакомство, распространенное на Руси, царь Алексей Михайлович посылал Наталье Нарышкиной.

Ранее Бязяев создал создал Lego, посвященное ипотеке. Кроме того, он представил в соцсетях набор LEGO "Деревня дураков".

Фото: Instagram / oleg.legov