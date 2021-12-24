Якубович заявил, что не смотрит "Поле чудес"

По словам ведущего, ему интересно создавать, а не пересматривать то, что он делает.

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что не смотрит выпуски своего шоу "Поле чудес". Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Radio Baltkom.

По словам 77-летнего Якубовича, он не видел ни одного выпуска шоу за три десятка лет. По словам ведущего, ему интересно создавать, а не пересматривать то, что он делает.

Я мгновенно получаю удовольствие, когда слышу команду "мотор". Если я перестану получать удовольствие, вы по моим глазам поймете, что мне это надоело. Леонид Якубович, телеведущий

Ранее мы сообщали, что героям сериала "Во все тяжкие" установили памятник в США.

Видео: YouTube / Radio Balkom