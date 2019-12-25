Захарова: передача тел погибших между РФ и Украиной начнется в ближайшее время

Дипломат подчеркнула, что это жест доброй воли со стороны Москвы.

Передача тел погибших между Россией и Украиной начнется в ближайшее время. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона передаст Киеву шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Дипломат подчеркнула, что это жест доброй воли со стороны Москвы. Также Захарова напомнила о предложении России прекратить огонь на нескольких участках фронта с целью поиска и сбора тел погибших.

Ранее Захарова рассказала о фейке о "тысячах похищенных" украинских детей.

Фото: МИД России