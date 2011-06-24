В МИД рассказали о списке, который украинская сторона передала делегации в Стамбуле.

Список из 339 несовершеннолетних украинцев, переданных в Стамбуле делегацией Киева, стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 4 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

В реальности нет ни одного похищенного ребёнка, Россия спасает детей из-под обстрела киевской артиллерии, вывозит их из зоны боевых действий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, чо по результатам проведенного 2 июня между Россией и Украиной переговоров наша страна получила от киевского режима список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за регионального конфликта и потерявших контакт со своими родителями. В МИД России указали, что ложными являются слова украинской стороны о якобы десятках тысяч похищенных несовершеннолетних граждан, так как в переданном Москве реестр значится только 339 фамилий. В собственном Telegram-канале чиновница написала о том, что эта ситуация стала шоком для тех, кто в течение трех лет принимал участие в распространении "данного циничного фейка".

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Фото и видео: МИД России