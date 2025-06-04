Захарова о назначении Бербок в ООН: подпрыгнула на политическом батуте

В МИД России прокомментировали карьеру немецкого дипломата на международной арене.

В Москве прокомментировали назначении бывшего руководителя немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН. В эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова указала аудитории, что от европейского политика можно только и ожидать, что самопиара и работы исключительно на собственную повестку дня. Дипломат отметила, что у Бербок, как и любого анти-героя, есть собственные фанаты и аудитория.

Человек вообще пришел в международные отношения и пришел в дипломатию своей страны, Германии, так сказать подпрыгнув на политическом батуте. На этой позиции она оказалась, как многие знают, совершенно не прямым, обходным путем... Что можно ожидать от человека, который, по оценкам самих же немцев, является позором дипломатии, позором Германии? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Секретариат ООН стал ретранслятором дезинформации, заявила Захарова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik