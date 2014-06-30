Стутуя в честь героев сериала появилась в Альбукерке.

Героям сериала "Во все тяжкие" установили памятник в США. Об этом рассказали журналисты из издания The Independent. Известно, что торжественная церемония состоялась в Альбукерке. на мероприятии присутствовали исполнители главных ролей телевизионного проекта - Аарон Пол и Брайан Крэнстон, а также режиссер и сценарист Винс Гиллиган. СМИ заметили также мэра города Тима Келлера. Чиновник вспомнил перед публикой, что данный сериал вызвал для Альбукерке приток новых инвестиций, так как он является основным местом действия шоу.

Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие. Тим Келлер, мэр города

Среди местных жителей нашлись противники инициативы с увековечиванием памяти персонажей. Член законодательного собрания Род Монтойя раскритиковал идею, так как по сюжету сериала главные герои занимаются созданием и распространением наркотических веществ. Политик не считает правильным идти по пути прославления производителей метамфетамина.

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Фото: The Independent