Cyberia Nova запустила сайт игры "Смута" и показала первые наработки

Создатели продемонстрировали анимацию персонажей.

Российская студия разработки компьютерных игр Cyberia Nova запустила сайт нового проекта "Смута". Создатели продемонстрировали зрителям первые наработки и "живые" кадры из исторического ролевого боевика. На портале геймеры могут заранее оценить модели персонажей и виды оружия, посмотреть арты игровых локаций, а также первые анимации. В частности, там есть механика боевого стрельца во время сражения.

Со временем разработчики также обещают публиковать на своем сайте всё больше свежих материалов, чтобы игроки получили представление о стилистике игры, внешнем виде персонажей и качестве предлагаемых ассетов. "Смута" посвящена событиям, которые произошли в начале XVII века, когда страна переживала тяжелейшие времена из-за внутренних конфликтов и внешней интервенции. Пользователям предложат увидеться с князем Юрием Милославским, Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Задачей для игрока станет помощь в объединении Московской Руси.

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Фото и видео: Вконтакте / Игромания