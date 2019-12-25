Джордж Мартин пропустил премьеру "Дома дракона" из-за коронавируса

Писатель рассказал, что ему придется отказаться от еще нескольких публичных появлений.

Американский автор, создатель книжной серии "Песни льда и огня", по которой снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин пропустил премьеру "Дома дракона" в Лос-Анджелесе из-за того, что заразился коронавирусной инфекцией. Литературному деятелю пришел положительный тест на COVID-19. Об этом писатель рассказал в видеообращении на YouTube-канале. Он уточнил, что придется отменить еще несколько запланированных публичных мероприятий. Джордж Мартин заметил, что у него фиксируются слабо выраженные симптомы инфицирования, при которых пациент получает необходимую помощь.

Напомним, что стриминговая онлайн-платформа HBO Max 20 июля анонсировала трейлер сериала "Дом дракона". Действия проекта развернутся за 200 лет до событий "Игры престолов". Главные роли исполнят актеры Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д"Арси, Мэтт Смит. Официальный релиз в РФ состоится 22 августа на "Амедиатеке".

HBO Max представила новый тизер-трейлер сериала "Дом дракона".

Фото и видео: YouTube / Raya Golden