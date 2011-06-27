Проект выйдет на экраны 21 августа.

Кинокомпания HBO Max представила новый тизер-трейлер сериала "Дом дракона". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале создателей. Известно, что проект является приквелом популярного телевизионного шоу "Игра престолов".

События в сериале будут разворачиваться примерно за 200 лет до истории, показанной в оригинальном сериале "Игра престолов". Речь будет вестись о "Танце драконов" — гражданской войне, которая началась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После гибели Визериса I принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен оба заявили о своих правах на престол. Это привело правящие круги к конфликту.

Литературной основой проекта послужил первый том книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Роли в сериале исполнили актеры Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д"Арси, Мэтт Смит, Стив Туссэн, Ив Бест и Рис Иванс. Официальный релиз запланирован на 21 августа.

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Фото и видео: YouTube / HBO Max