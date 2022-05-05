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Опубликована геймплейная запись отменённой игры по Half-Life от Arkane Studios

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Проект находился в разработке в 2007 году.

YouTube-канал Noclip опубликовал геймплейную запись отменённой компьютерной игры по вселенной Half-Life от студии Arkane Studios. Kраудфандинговая медиа-студия Noclip, занимающаяся выпуском документальных роликов о видеоиграх и индустрии, разместила на собственной платформе часовое видео с проектом, который так и не выйдет в качестве официального релиза.

Уточняется, что тайтл находился в разработке в 2007 году. Сюжет должен был рассказать игрокам о приключениях на территории зараженного города персонажа Адриана Шепарда, основного  героя Half-Life: Opposing Force.Arkane Studios разработала раннюю альфа-версию для демонстрации Valve.

В День "Звездных войн" вышел трейлер сериала про "Оби-Ван Кеноби".

Фото и видео: YouTube / Noclip - Документальные фильмы о видеоиграх

Теги: arkane studios, half-life, геймплей, компьютерная игра
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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