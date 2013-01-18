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В День "Звездных войн" вышел трейлер сериала про "Оби-Ван Кеноби"

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Релиз проекта намечен на 27 мая.

В День "Звездных войн" вышел новый трейлер сериала про джедая "Оби-Ван Кеноби". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале киновселенной. Дополнительный ролик о грядущей телевизионной новинке компания Disney опубликовала четвертого мая.

Официальный релиз проекта запланирован на  27 мая. Увидеть сериал зрители смогут в онлайн-кинотеатре Disney+. Заключительный эпизод выйдет 22 июня. Действие в телевизионной франшизе будет разворачиваться спустя десять лет после событий фильма "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов". Роль Оби-Вана Кеноби исполнит Юэн Макгрегор. Ранее он также играл персонажа в трилогии приквелов серии. Актер Хейден Кристенсен исполнит роль Дарта Вейдера.

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Фото и видео: YouTube / Star Wars

Теги: disney, дисней, звездные войны, оби-ван кеноби, юэн макгрегор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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