Blizzard представила мобильную игру Warcraft Arclight Rumble

Официальной даты выхода игры еще нет.

Студия-разработчик компьютерных игр Blizzard представила мобильный проект под названием Warcraft Arclight Rumble. Создатели анонсировали приложение, которое связано со вселенной "Варкрафта". На официальном YouTube-канале появился дебютный трейлер новинки.

Уточняется, что Warcraft Arclight Rumble представляет из себя стратегию с элементами экшена. Геймерам предстоит встать на защиту своих конструкций и построек. Также игрокам можно будет коллекционировать персонажей и прокачивать их навыки и возможности. В мобильной игре будет несколько режимов, включая PvP. Прохождение будет доступно как для одиночного погружения, так и в кооперативе.

Пользователям разработчики предложат выбрать одну из пяти фракций: Альянс, Орда, Звери, Нежить и Чёрная гора. На текущий момент официальной даты релиза игры нет. Тайтл должен выйти на устройствах с системами iOS и Android.

Вышел трейлер "Мир Юрского периода: Господство".

Фото и видео: YouTube / Warcraft Arclight Rumble