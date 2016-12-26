Вышел трейлер "Мир Юрского периода: Господство"

Релиз картины запланирован на 10 июня.

Вышел новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство". Ролик появился на официальном YouTube-канале американской киностудии Universal. Создатели представили зрителям видео с кадрами из третьей части фантастической картины. В трейлере впервые можно увидеть всех трех основных персонажей истории из ленты режиссера Стивена Спилберга, ставшей культовой.

Я думаю, что со следующим фильмом о Юрском периоде у нас будет что-то очень особенное, вот запомните мои слова. Джефф Голдблюм, актер

Сюжет фильма будет разворачиваться уже после разрушения острова Нублар, когда все динозавры были вывезены в мир для того, чтобы держаться в зоопарках. Частично они были проданы на генетический материал или в качестве оружия. Однако в какой-то момент динозавры смогли вырваться на свободу, приведя мир в хаотическое состояние.

Официальный релиз картины запланирован на 10 июня 2022 года.

Вышел второй трейлер полнометражного фильма "Чип и Дейл".

Фото и видео: Universal Pictures