Картина выйдет на стриминге с 20 мая.

Вышел второй трейлер полнометражного фильма "Чип и Дейл". Американская киностудия Disney ознакомила зрителей с новым роликом в преддверии выпуска полнометражной анимационно-художественной кинокартины "Чип и Дейл спешат на помощь". События будут разворачиваться вокруг известных персонажей-бурундуков. Создатели уточнили, что ранее они являлись лишь "актерами" в проекте мультфильма, но со временем из их жизни начала уходить радость.

Известно, что Чип теперь трудится продавцом страховок, а Дейлу пришлось перенести "CGI-операцию". В какой-то момент один из участников оригинального актерского состава исчезает, поэтому известным героям приходится на время вернуться к приключениям.

Напомним, что официальный релиз картины запланирован на 20 мая. Он выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

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