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Вышел дебютный трейлер игры Nazralath: The Fallen World

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Дата релиза игры еще неизвестна.

Вышел дебютный трейлер игры Nazralath: The Fallen World. Ролик появился на официальном YouTube-канале. Его опубликовала студия-разработчик Euclidean Studios. Новый "соулслайк" представляет из себя экшн-приключение от третьего лица с упором на сюжет во вселенной тёмного фэнтези и богатую мрачную атмосферу происходящего.

Геймерам нужно будет изучать недружелюбный мир, вдохновлённый вселенной Dark Souls, Planescape: Torment, а также произведениями автора Г. Ф. Лавкрафта и картинами польского художника Здислава Бексински. Создатели проекта отметили, что отдельное место в игре занимает оккультная тематика.

Напомним, что игра находится только на ранней стадии разработки, а официальной даты выхода у неё нет. В дебютном ролике создатели показали игрокам как ряд катсцен, так и пару геймплейных моментов.

Square Enix показала трейлер DLC Worldslayer для лутер-шутера Outriders.

Фото и видео: Euclidean Studios

Теги: nazralath the fallen world, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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