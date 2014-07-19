Дата релиза игры еще неизвестна.

Вышел дебютный трейлер игры Nazralath: The Fallen World. Ролик появился на официальном YouTube-канале. Его опубликовала студия-разработчик Euclidean Studios. Новый "соулслайк" представляет из себя экшн-приключение от третьего лица с упором на сюжет во вселенной тёмного фэнтези и богатую мрачную атмосферу происходящего.

Геймерам нужно будет изучать недружелюбный мир, вдохновлённый вселенной Dark Souls, Planescape: Torment, а также произведениями автора Г. Ф. Лавкрафта и картинами польского художника Здислава Бексински. Создатели проекта отметили, что отдельное место в игре занимает оккультная тематика.

Напомним, что игра находится только на ранней стадии разработки, а официальной даты выхода у неё нет. В дебютном ролике создатели показали игрокам как ряд катсцен, так и пару геймплейных моментов.

Square Enix показала трейлер DLC Worldslayer для лутер-шутера Outriders.

Фото и видео: Euclidean Studios