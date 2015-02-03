Создатели рассказали о новинках в дополнении к компьютерной игре.

Компьютерная студия Square Enix показала трейлер DLC Worldslayer для лутер-шутера Outriders. Создатели проекта подчеркнули, что в дополнении в игре будет разворачиваться отдельная сюжетная кампания. Они также подготовили альтернативные локации, новых противников и боссов. В геймплее пользователи увидят наборы легендарной брони из пяти предметов, которые являются уникальные для разных классов. Также можно будет получить комплекты из трех различных предметов, которые способны носить все персонажи. Для каждого класса предусмотрено по две новые ветви прокачки навыков.

Ретро-игра Shredder"s Revenge обзавелась трейлером со Сплинтером.

Фото и видео: YouTube / Outriders